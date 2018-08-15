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العراق بمباحثات بن سلمان وبومبيو

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية واس: ” تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا اليوم من معالي وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو.”
وأضافت الوكالة “جرى خلال الاتصال بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.”
وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن بومبيو تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي لبحث الوضع في سوريا والعراق وأفغانستان واليمن.

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