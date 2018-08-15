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العراق وإيران يبرمان اتفاقاً جديداً

ابرم كل من العراق وإيران اليوم الثلاثاء اتفاقاً جديداً بما يتعلق بالحدود بين البلدين.

وقالت وكالة “أرنا” الإيرانية الرسمية انه تم التوقيع على إتفاق حدودي بين ايران والعراق بحضور العميد قاسم رضائي قائد قوات حرس الحدود الايراني والفريق حامد عبدالله ابراهيم الحسيني قائد قوات حرس الحدود العراقي في مركز قيادة حرس الحدود بطهران.

و قال رضائي في تصريح ادلى به على هامش توقيع العقد، ان “البلدين تفصلهما حدود برية ومائية بطول 1609 كيلومترات وهذا ما يزيد من ضرورة التعاون بينهما في المجال الحدودي”.

وأكّد قائد قوات حرس الحدود الايراني علي ضرورة مواصلة إقامة هذه الملتقيات لتعزيز الأمن الحدودي والقيام بدوريات ثنائية متزامنة علي الحدود وتبادل المعلومات والخبرات وإقامة مناورات عسكرية مشتركة.

وأشار رضائي الى “المشتركات الدينية والثقافية والمصالح المشتركة بين الجارتين والي إقامة مسابقات رياضية وثقافية قريبة رامية الي تعزيز الاواصر بين البلدين وذلك في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان فضلاً عن إجراء تمهيدات لخدمة زوار الامام الحسين عليه السلام في الأربعينية”، مؤكدا ان “نحو اربعة ملايين زائر يتنقلون عبر حدود مهران وشلمجة وجذابة خلال مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام لزيارة مرقده الطاهر في كربلاء المقدسة وان توفير تسهيلات لهؤلاء الزوار امر مهم للغاية بالنسبة لنا معربا عن شكره للحكومة وعناصر حرس الحدود العراقي لتعاونهم الجيد وايجاد الارضية للترحيب بالزوار” .

وصرح العميد رضائي ان “ايران مستعدة لاعادة فتح حدود خسروي ( غربي ايران ) وعلى الحكومة العراقية ان توفر البني التحتية اللازمة لتسهيل تنقل الزوار خلال اربعينية الامام الحسين عليه السلام عبر هذا المنفذ الحدودي”.

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