العراق يستثمر 24.5 مليار دولار بسندات الخزانة الأمريكية

بلغت استثمارات الدول العربية في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية شهر أيار / مايو الماضي، نحو 310.2 مليارات دولار.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن 11 دولة عربية تستثمر أموالا في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، تمثل 5 في المئة من إجمالي الاستثمارات العالمية في هذه السندات البالغة 6.21 تريليونات دولار.

وتستحوذ السعودية على الحصة الأكبر من استثمارات العرب في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بحصة تبلغ 52.3 في المئة، قيمتها 162.1 مليار تمثل 2.6 في المئة من استثمارات دول العالم في أداة الدين الأمريكية.

وجاءت الإمارات في المركز الثاني باستثمارات تبلغ 60 مليار دولار تمثل 19.3 في المئة من استثمارات العرب، و1 في المئة من استثمارات دول العالم. وثالثا حلت الكويت باستثمارات تبلغ 43.9 مليار دولار تمثل 14.1 في المئة من استثمارات العرب و0.7 في المئة من استثمارات العالم.

رابعا جاءت العراق باستثمارات تبلغ 24.5 مليار دولار تمثل 7.9 في المئة من استثمارات العرب، و0.4 في المئة من استثمارات دول العالم.

ثم سلطنة عُمان باستثمارات تبلغ 12 مليار دولار تمثل 3.9 في المئة من استثمارات العرب، و0.2 في المئة من استثمارات دول العالم.

وفي المرتبة السادسة جاءت المغرب، باستثمارات تبلغ 2.2 مليار دولار تمثل 0.7 في المئة من استثمارات العرب، و0.04 في المئة من استثمارات دول العالم. ثم مصر باستثمارات تبلغ 2.2 مليار دولار تمثل 0.7 في المئة من استثمارات العرب، و0.04 في المئة من استثمارات دول العالم.

وحلت قطر ثامنا، باستثمارات تبلغ 1.2 مليار دولار “4.5 مليارات ريال”، تمثل 0.4 في المائة من استثمارات العرب، و0.02 في المائة من استثمارات دول العالم.

تاسعا جاءت البحرين، باستثمارات تبلغ 838 مليون دولار “3.1 مليارات ريال”، تمثل 0.3 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.

وعاشرا جاءت الجزائر باستثمارات تبلغ 681 مليون دولار تمثل 0.2 في المئة من استثمارات العرب، و0.01 في المئة من استثمارات دول العالم.

وأخيرا جاءت موريتانيا باستثمارات تبلغ 562 مليون دولار “2.1 مليار ريال”، تمثل 0.2 في المئة من استثمارات العرب، و0.01 في المئة من استثمارات دول العالم.