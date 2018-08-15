العشائر العربية تكشف عن تهديدات لواء بالحشد لأهالي سهل نينوى

كشف المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت، اليوم الثلاثاء، عن قيام لواء من الحشد الشعبي بتهديد أهالي سهل نينوى والضغط عليهم في سبيل الخروج بتظاهرات تطالب ببقاء “الميليشيات في مناطقهم”.

وقال الحويت ان “قوات الحشد الشعبي في سهل نينوى، بقيادة سعد القدو المتحدث باسم لواء الحشد الشعبي 30 ووعد القدو آمر لواء 30 باجبار الناس وتهديدهم، في حال عدم مشاركتهم بتظاهرات في الموصل ضد قرار انسحاب الحشد، سيتم طردهم ومصادرة ممتلكاتهم”.

واضاف ان “قلة قليلة جدا من السكان العرب شاركوا في التظاهرة بعد اجبارهم وتهديدهم من الشخصين المذكورين”، مبينا ان “أغلب المتظاهرين هم من منتسبي الحشد الشعبي، ممن غيروا زيهم العسكري الى مدني”.

وتابع الحويت “نحن كعشائر عربية سبق ان حذرنا وطالبنا بضرورة خروج ميليشيات الحشد الشعبي من كل مناطق نينوى، ولاسيما لواء 30 الذي يمارس التهديد والوعيد ضد الأهالي”.

وأكد ان “هذه التظاهرة لا تمثل اهالي نينوى والمناطق المتنازع عليها، بل تمثل اجندات ايران التي تريد فرضها على مناطقنا، وهي سبق ان هددت اهالي نينوى بالطرد والاعتقال، بل وحتى القتل أيضاً”.

واشار الحويت الى ان “العشائر العربية كسب القرار الامريكي القاضي بانسحاب الميليشيات من جميع المناطق المتنازع عليها، ومحاسبة قادة ميليشيات الحشد الشعبي على جرائمهم التي اقترفوها، والتي هي مشابهة لجرائم تنظيم داعش”.