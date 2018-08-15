القوات الأمنية تضبط 7 كغم من الحشيشة جنوب العراق

أعلنت الاجهزة الامنية في محافظتي ذي قار والمثنى جنوبي العراق يوم الأربعاء عن ضبط (7كغم) من مادة الحشيشة المخدرة.

وقال بيان صادر عن شرطة محافظة ذي قار اليوم، ان فريق عمل مشترك من مديريتي مكافحة الجريمة المنظمة بذي قار والمثنى وبإسناد من فريق الأسلحة والتكتيكات الخاصة سرية سوات (S.W.A.T) بمديرية شرطة ذي قار , تمكن من ضبط كمية تقدر (7كغم) من مادة الحشيشة المخدرة بناء على اعترافات المتهم (ع.ع.ح) يسكن المهيدية الاولى بمدينة الناصرية والملقى القبض عليه بوقت سابق.

وأوضح البيان انه تم ضبط المادة المخدرة أصوليا , وتوقيف المتهم وفق احكام المادة (28 من قانون مكافحة المخدرات رقم (50) لسنة 2017.