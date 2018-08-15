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القوات الامنية تقتل وتصيب ثلاثة انتحاريين على مقربة من مزار شيعي في العراق

أعلن مركز الإعلام الأمني يوم الأربعاء عن قتل واصابة ثلاثة انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة شرق مدينة سامراء التي تضم مزارين مهمين للمسلمين الشيعة في العراق والعالم.

وقال المركز في بيان له اليوم، ان الفوج الثالث ضمن لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء تمكن من محاصرة 3 إرهابيين وفجرت إرهابيا انتحاريا بعد أن أطلقت النار عليه ، فيما قتلت إرهابيا انتحاريا آخر وأصابت ثالثا، واستولت على بندقيتي كلاشنكوف وحزام ناسف و15 رمانة في منطقة السيفونة التابعة لناحية المعتصم شرق مدينة سامراء”.

وأضاف البيان ان القوات الأمنية باشرت بعملية تفتيش واسعة في منطقة الكوش وأم خيوط، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا عن نتائج العملية.

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