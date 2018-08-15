القيادة الجديدة للديمقراطي الكوردستاني بكركوك تحدد شروطا للعودة: المحافظة محتلة

اعلن الرئيس الجديد لمجلس القيادة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بكركوك كمال كركوكي يوم الثلاثاء ان حزبه لن يعود الى المحافظة ما لم يتم تغيير الأوضاع التي تشهدها بعد احداث 16 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما جدد وصفه بأن كركوك “محتلة”، اكد ان عمليات تعريبها مستمرة.

وتسلم كركوكي وبأمر من زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني مجلس قيادة الحزب في كركوك بدلا من صلاح دلو.

وقال كركوكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، انه “سنعمل على خدمة أهالي محافظة كركوك، ومنطقة كرميان، وكلما كان الديمقراطي الكوردستاني قويا فهذا يعني استقلال كوردستان وتحرير كركوك”، مردفا بالقول “سنستكمل ما قام به رئيس مجلس قيادة الحزب السابق صلاح دلو”.

وعن إعادة فتح الطريق الرئيس الرابط بين أربيل وكركوك والذي اغلق بعد احداث 16 أكتوبر انه “بالنسبة الى الطريق تم الاتفاق مع الحكومة الاتحادية من قبل رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني، والرئيس مسعود بارزاني على إعادة فتحه، وهما بذلا جهودا في هذا المجال”.

وأضاف انه “تم نصب الجسر الحديدي، وقد اعيد فتح الطريق، ولكن يجب عبور الجسر سيرا على الاقدام”، مشيرا الى انه من الممكن ان يعاد فتح الجسر امام العجلات اما اليوم او غدا ما لم تتم عرقلته فلازالت هناك بعض الأمور الفنية والتي سيتم الانتهاء منها قبل حلول عيد الأضحى”.

وعن عودة الحزب الى كركوك قال كركوكي ان “كركوك مدينة محتلة، وما جرى في 16 أكتوبر بالتعاون مع الخونة كان الهدف منه القضاء على مكتسبات إقليم كوردستان”، مستدركا القول انه “لولا الحرب التي خضنها بعد تلك الاحداث لكانت أربيل عاصمة إقليم كوردستان في خطر”.

وأضاف ان “الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيعود الى كركوك ولكن بكرامة وبرأس مرفوعة، وليست موطّئة”.

وتطرق كركوكي الى عمليات التعريب بعد احداث 16 أكتوبر بالقول انه “تم استقدام 12 الف أسرة من مناطق وسط وجنوب العراقي بهدف تعريب المحافظة، وكذلك تم الاستيلاء على العديد من الأراضي الزراعية في المحافظة، ومنحت لأناس غرباء وهذا كله ينصب في اطار عمليات التعريب المستمرة”.

وتابع بالقول انه “لن نساوم على كركوك وما نستطيع فعله سنقوم به وما لا يمكن فسنحاول إنجازه عبر المفاوضات”، مؤكدا ان “علم كوردستان قد منع رفعه في المحافظة رغم إقرار المحكمة الاتحادية على انه علم دستوري ورسمي يجب انهاء كل تلك المظاهر في كركوك”.