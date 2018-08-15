المحور الوطني يرشح الحلبوسي لمنصب رئيس البرلمان في دورته المقبلة

كشف مصدر مطلع، الثلاثاء (14 آب 2018)، عن تقديم المحور الوطني، الذي أعلن عن تشكيله اليوم، بقيادة 6 زعماء سياسيين “سنة”، محافظ الأنبار، محمد الحلبوسي، مرشحاً لرئاسة البرلمان في دورته المقبلة.

وقال المصدر في حديث إن “تقديم الحلبوسي كمرشح للمحور، تم خلال اجتماع عقد بحضور ممثلي عدد من القوى السياسية، ومن بينهم (النصر)، و (دولة القانون)، و (الفتح)، فضلاً عن ممثلي (المحور الوطني)، بمنزل زعيم تحالف الفتح، هادي العامري”.

وكان السياسي العراقي خميس الخنجر، قد أعلن الثلاثاء (14 آب 2018)، تشكيل تحالف سياسي جديد، باسم “المحور الوطني”، فيما دعا الى مراقبة عمل هذا التحالف.

وذكر الخنجر عبر حسابه في تويتر: “‏من أجل ‫العراق ووحدة شعبه وأرضه، من أجل شعبنا العظيم وخدمته ورفاهيته وسعادته؛ نعلن اليوم عن تشكيل #تحالف_المحور_الوطني”.

وأضاف: “‏هذا عهدنا ووعدنا. ونناشد الشعب بضرورة مراقبة عملنا باستمرار وتقويم برامجنا وتصحيح مسارنا”.

وتابع الخنجر: “‏ماضون رغم الصعاب في تقديم برنامج حكومي متطور يعالج خطايا الماضي”.

وكان مصدر سياسي قد أفاد، الثلاثاء (14 آب 2018)، بتشكيل تحالف يضم ستة قيادات سنية، باسم المحور الوطني.

وقال المصدر في حديث إن التحالف الجديد ضم “جمال الكربولي واسامة النجيفي وخميس خنجر واحمد الجبوري (ابو مازن)، بالإضافة الى سليم الجبوري وفلاح حسن زيدان”، لافتاً إلى أن التحالف ستتم قيادته بـ “طريقة جماعية”.

ومساء الثلاثاء (14 آب 2018)، أفاد مصدر مطلع، بعقد قوى سياسية “شيعية وسنية وكردية”، وهي المكونات الثلاث الرئيسة في العملية السياسية في البلاد، اجتماعاً داخل منزل زعيم تحالف الفتح، هادي العامري.

وقال المصدر في حديث إن “الاجتماع ناقش العملية السياسية، وتشكيل الكتلة الأكبر التي ستنبثق عنها الحكومة المقبلة”، مبيناً أن “المجتمعين مثلوا قوى مختلفة، وناقشوا التحالفات السياسية، إثر إعلان مجلس القضاة المفوضين للقيام بمهام مفوضية الانتخابات، لنتائج الاقتراع العام الذي أجري في 12 آيار 2018”.

وأوضح، ان من بين المجتمعين “حسن السنيد (دولة القانون)، عبد الرحيم الشمري (النصر)، ابو مريم الانصاري (الفتح)، خالد المفرجي (المحور الوطني)، يحيى الكبيسي (المحور الوطني)، عدنان فيحان (الفتح)، احمد الاسدي (الفتح)، ضياء الناصري (النصر)، عمار يوسف (النصر)، حيدر الفوادي (النصر)، محمد الكربولي (المحور الوطني)، حجي رشيد (النصر)، بنكين ريكاني (الديمقراطي الكردستاني)، فرياد راوندوزي (الاتحاد الكردستاني)، قتيبة الجبوري (المحور الوطني)، وفالح الفياض (النصر)، بالاضافة الى عدد من النواب الفائزين في الانتخابات الأخيرة عن الكتل المذكورة ذاتها”.