ايران تثمن قرارا للعبادي

وافقت الحكومة العراقية على اقتراح ايراني لخفض تكلفة تأشيرة الدخول الى العراق اثناء مراسم الزيارة الاربعينية للزوار الايرانيين.

اعلن ذلك امين اللجنة المركزية الايرانية للزيارة الاربعينية شهريار حيدري.

وقال حيدري، بحسب وكالة فارس الايرانية، ان “هذا القرار لم نبلغ به الا انه بالنظر الى الصلاحيات التي يمتلكها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من المتوقع ابلاغه قريبا”.

واضاف، ان “رغبتنا تتمثل بالغاء تأشيرات الدخول الى العراق اثناء مراسم الاربعينية الا ان الحكومة العراقية لاترغب لذلك قدمنا اقتراحا يقوم على خفض تكلفة التأشيرات وطلبنا من سفيرنا في العراق متابعة الموضوع.”

ونوه الى ان قيمة التأشيرة تبلغ 40 دولارا، موضحا انه بالنظر الى تقلبات اسعار العملة الاجنبية في البلاد لذلك ستحدث مشاكل للراغبين بالزيارة.

واعرب عن امله بابلاغ الحكومة العراقية هذا القرار القائم على خفض تكلفة التأشيرات، “وينبغي الانتظار لنرى مقدار الانخفاض”.

ولفت الى ان السياسة الرئيسية للجنة الاربعينية تتمثل بخفض تكلفة الزيارة، معربا عن ترحيبه بقرار الحكومة العراقية.