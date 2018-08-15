بدر تعلن عدم ممانعة عودة قوة كوردية لكركوك ورفض اخرى

رأى مسؤول محور الشمال في منظمة بدر محمد مهدي البياتي عدم وجود ممانعة بعود البيشمركة الى كركوك، لكن ضمن اطار الدفاع الاتحادية.

وقال البياتي خلال مؤتمر صحفي، ان عودة البيشمركة الى كركوك ممكنة بشرط ان تكون ضمن قوات الدفاع الاتحادية وبموافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي، موضحا، عدم وجود اي خلافات مع الاحزاب الكوردستانية بتاريخها العريق.

واستدرك، “لن نقبل عودة قوات الآسايش والمؤسسات التابعة للاحزاب الكوردستانية الى المدينة”.

واضاف “ليس لدينا خطوط حمراء امام اي شخص لمنصب محافظ كركوك، شريطة تنفيذ قرارات وتوصيات الحكومة الاتحادية، داعيا الاجهزة الامنية الى اتخاذ الاجراءات حيال الذين يرتكبون الجرائم باسم المنظمة”.

يأتي هذا بعد ان أعلن الحزب الديموقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني استمرار المفاوضات في شأن عودة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك، مؤكداً عدم تحديد سقف زمني لتحقيق ذلك.

وكانت القوات الاتحادية دخلت الى كركوك، والمناطق المتنازع عليها، تشرين الأول 2017، ضمن خطة “فرض الأمن” التي أطلقها القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، بموجب نص قرار نيابي، صوت عليه مجلس النواب السابق رداً على إجراء الإقليم استفتاء الاستقلال عن العراق.

ويؤشر مسؤولون كورد تدهور الوضع الامني في كركوك الغنية في النفط عقب انسحاب البيشمركة وانتشار القوات العراقية فيها.

وقال عضو الحزب نوري حمه علي، الذي باشر مهماته مسؤولاً جديداً لمحور كركوك في قوات البيشمركة، إن المفاوضات مستمرة في شأن عودة البيشمركة وعدد من القضايا الأخرى العالقة بين أربيل وبغداد، مشيراً إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد أي موعد لعودة القوات الكوردية إلى كركوك.

وأكد أن البيشمركة تريد أن يحصل الأمر بشكل سلمي، إضافة إلى إعادة النازحين إلى مناطقهم وتوفير الأمن لهم، لافتاً إلى أن كل ذلك يتطلب وجود اتفاقات وضمانات.

وتشير معلومات وسائل إعلام كوردية إلى أن الولايات المتحدة تضغط على الحكومة العراقية لإعادة البيشمركة إلى كركوك، مع تصاعد الهجمات المسلحة التي يشنها تنظيم داعش في المحافظة، الأمر الذي نفاه مسؤولون عراقيون في مناسبات عدة.