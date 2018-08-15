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بعثة الأمم المتحدة: لا نستطيع مراقبة الانتخابات في إقليم كوردستان

أعلنت نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أليس وولبول يوم الثلاثاء عن عدم إمكانية البعثة من الاشراف على الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان المقرر اجراؤها في نهاية شهر أيلول المقبل.

وقالت وولبول في مؤتمر صحفي مشترك عقدته اليوم في أربيل مع رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم هندرين محمد، انه “من الضمن المسؤوليات والمهام المناطة بنا تقديم المساعدة الى مفوضية كوردستان”، مبينة “نحن لا نستطيع بيوم الاقتراع مراقبة العملية الانتخابية في إقليم كوردستان”.

واستدركت القول انه “سيكون لنا حضور غير رسمي في مراكز الاقتراع بيوم الانتخابات في كوردستان”، منوهة الى “سنراقب العملية أيضا ولكن بشكل غير رسمي”.

وتابعت وولبول انه “في الوقت ذاته سنحث المنظمات الدولية في بغداد واربيل لكي تقوم بعملية المراقبة بيوم الاقتراع”.

من جهته قال محمد خلال المؤتمر ان “المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في كوردستان قد استكملت جميع التحضيرات اللازمة لاجراء الانتخابات في موعدها ولم يتبق سوى تدريب موظفي صناديق الاقتراع الذين سيتم اختيارهم على كيفية التصويت”.

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