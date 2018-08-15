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بعد يوم من زيارة العبادي.. الطيران التركي يقصف سنجار

شن الطيران التركي ضربات جوية على موقع في قضاء سنجار.
وابلغ مصدر امني ان طيرانا حربيا تابعا لتركيا قصف عصر اليوم نقطة امنية فيها عناصر على ما يبدو مرتبطين بحزب العمال الكوردستاني قرب قرية كلي شنو بناحية سنوني بسنجار.
ولم يعرف على الفور تفاصيل القصف.
وتاتي العملية عقب يوم من زيارة لرئيس الحكومة حيدر العبادي لتركيا وبحث عمليات ضد حزب العمال الكوردستاني الناشط بمناطق داخل اقليم كوردستان وسنجار بحسب مصادر تركية.

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