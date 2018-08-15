بومبيو وبارزاني يناقشان تشكيل الحكومة الجديدة

ناقش كل من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ورئيس وزراء إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، تشكيل الحكومة العراية المقبلة.

وتباحث الجانبان، خلال اتصال الهاتفي جمعهما، بحسب بيان لحكومة إقليم كردستان، “حول أحدث تطورات وانتصارات قوات الجيش العراقي والبيشمركة على مسلحي داعش في المنطقة، وحول خطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

وفي جانب آخر من الاتصال الهاتفي، تطرق الجانبان إلى “مطالب المواطنين العراقيين، التي طرحوها في المظاهرات الأخيرة، وأكد الجانبان في هذا الخصوص على تلبية تلك المطالب وتوفير حياة أفضل للمواطنين العراقيين”.

وشغل الحديث عن حماية ضحايا الإرهاب والناجين من قبضة داعش، وخاصة الإيزيديين والمسيحيين منهم، جانباً آخر من الاتصال الهاتفي بين رئيس وزراء الاقليم ووزير الخارجية الأمريكي.