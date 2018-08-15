تخلّصي من الشعر الزائد بهذه الطرق!

استخدام وسائل تقوم بإزالة الشعر من جذوره، وليس بالتخلص منه عن سطح الجلد فقط، كالحلاقة أو استخدام كريم إزالة الشعر. فالأفضل لك هو استعمال الشمع أو ما يعرف بالحلاوة.

بعد أن تزيلي الشعر بالشمع أو الحلاولة، حاولي أن تضعي خلطة أو وصفة طبيعية على الجسم، و تحديدا الأماكن التي قمت بإزالة الشعر منها، و اتركي الخلطة لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين، وبعد ذلك اغسلي جسمك بالماء أو قومي بالاستحمام كاملة.

خلطات طبيعية للتقليل من نمو الشعر:

مشروب القرفة:

تناوله يوميا يقلل من نمو الشعر الزائد، لأنه يساعد على حفظ التوازن الهرموني في الجسم.

خلطة النشا والليمون:

اخلطي كميات متساوية، من النشا وعصير الليمون بالإضافة الى ماء الورد، وضعي الخليط على جسمك، بعد إزالة الشعر عنه، واتركيه إلى أن يجف، ثم اشفطيه بالماء الدافئ.

النعناع الأخضر:

تناول كوب من النعناع الأخضر يقلل من إفراز هرمون الذكورة في جسم المرأة، أو ما يعرف بالتيستوستيرون، لذلك يبدأ نمو الشعر بالإنخفاض بشكل تدريجي وملحوظ.