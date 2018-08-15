ترامب يصف مستشارة سابقة في البيت الأبيض بالكلبة

وصف الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، مستشارته السابقة “أوماروسا مانيغولت نيومان” بالكلبة والمسورة، بعد نشرها تسجيلا صوتيا لتسريحها من قبل كبير موظفي البيت الابيض.

وذكر ترامب في تغريدة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم، انه “عندما تعطي امرأة مسعورة منحطة باكية، فرصة وتعطيها وظيفة في البيت الأبيض، أعتقد أن ذلك لا ينفع، أحسنت يا جنرال كيلي لإقالة هذه الكلبة بسرعة”.

ووصف ترامب أوماروسا بأنها “منحطة” بعد نشرها التسجيل الصوتي لجلسة طردها من قبل كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، ، واتهامها لادارة ترامب بالكذب.

وكانت مانيغولت نيومان، قد اشتهرت كمتسابقة في برنامج، ذا أبرنتيس، الذي كان يقدمه الرئيس الأمريكي، وحصلت بعد ذلك على وظيفة في البيت الأبيض براتب 180 ألف دولار سنويا.

ويمثل تسجيل أوماروسا، 44 عاماً التي كانت من أشد حلفاء ترامب، انتهاكا للثقة الرئاسية.

أوضحت لشبكة، سي.بي.اس.نيوز سبب التسجيل، وقالت: “أنا من الأشخاص الذي يحمون أنفسهم. في عالم ترامب الكل يكذب”.

ومن المقرر أن يطرح اوماروسا كتابا بعنوان، “أنهينجد”، والذي يعني “مضطرب” حول العمل مع ادارة ترامب.