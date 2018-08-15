تركيا تزيد الرسوم الجمركية على الواردات الامريكية وترفض الافراج عن القس

فرضت تركيا زيادات كبيرة على الجمارك المفروضة على الواردات الأمريكية، كما رفضت محكمة تركية الإفراج عن القس الامريكي، أندرو برانسون، من إقامته الجبرية.

وتقرر زيادة الجمارك على السيارات إلى 120 في المئة، والمشروبات الكحولية إلى 140 في المئة والتبغ الخام إلى 60 في المئة، وفق مرسوم صادر عن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وجاءت الزيادة ردا على اجراء أمريكي مماثل حيث فرضت الاسبوع الماضي الجمارك على المنتجات التركية بعد رفض أنقرة تسليم القس الأمريكي أندرو برنسون الذي يحاكم في تركيا بتهم إرهاب.

ورفضت محكمة تركية اليوم الأربعاء، الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برانسون، من إقامته الجبرية، رغم تفاقم الأزمة بين البلدين وتحذيرات واشنطن من إمكانية فرض عقوبات إضافية ضد أنقرة.

وتسببت الأزمة بين البلدين بهبوط العملة التركية بشكل غير مسبوق نتيجة للعقوبات الامريكية.

ونقلت وكالة “رويترز” في وقت سابق، عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن واشنطن قد تشدد الضغط الاقتصادي على أنقرة في حال لم تفرج عن القس أندرو برونسون المعتقل في تركيا.

وأضاف المسؤول أن “الإدارة تعتزم اتخاذ موقف صارم للغاية في هذا الشأن، والرئيس حازم 100 بالمئة على إعادة القس برونسون إلى الوطن، وإن لم نر أي أعمال خلال الأيام القادمة أو خلال الأسبوع، قد تكون هناك خطوات لاحقة”.

سوار أحمد