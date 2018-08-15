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ثلاثة ملايين دينار لمتقاعدي العراق

اعلن مصرف الرافدين عن صرف وجبة جديدة من سلفة المتقاعدين المدنيين والعسكريين البالغة ثلاثة ملايين دينار عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين لنحو 2502 متقاعدا كما تم صرف سلفة المتقاعدين العسكريين لنحو 1571 متقاعدا.
وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.

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