جثامين 9 لاجئين تعود لكوردستان بعد حادثة ايجة

من المقرر ان يتم، يوم غد الاربعاء، اعادة جثامين 9 لاجئين عراقيين من تركيا الى العراق بعد غرقهم في بحر ايجه اثناء توجههم الى اوروبا.

وقال آري جلال رئيس اتحاد اللاجئين العراقيين في حديث متلفز، انه وبعد غرق 9 لاجئين عراقيين في بحر ايجه، قام اتحاد اللاجئين بانهاء جميع الاجراءات القانونية لاعادة جثامينهم الى اقليم كوردستان.

واشار الى ان 4 من هؤلاء المواطنين هو من اهالي قضاء خورماتو وسيتم اعادة جثامينهم عن طريق البر الى اقليم كوردستان وباقي الجثامين تعود للاجئين من محافظتي النجف والبصرة.

ولقيت عائلة كوردية من اهالي طوزخورماتو، الجمعة الماضي 10/8/2018 مصرعها غرقا في بحر ايجة اثناء محاوتها العبور الى اوروبا.

ونجا رب العائلة هونر رعد اكبر ونجله محمد من الحادثة، فيما لقيت زوجته (شيماء عزيز) وثلاثة من بناته باسماء (دلال) و(فرح) و (نغم) مصارعهم غرقا.‎