جمال الكربولي يرشح محافظ الانبار محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب

اكد رئيس حركة الحل جمال الكربولي، الاثنين، ترشيح محافظ الانبار محمد الحلبوسي، لرئاسة مجلس النواب العراقي.

وقال الكربولي في تغريدة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم (14 اب 2018)، “ان اوان الوفاء بالوعود الانتخابية، قلنا اننا سنكتفي بدور الريادة وسنترك للشباب دور القيادة، وقد رشحت الشاب محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب العراقي”.

وكان الحلبوسي عضوا سابقا في اللجنة المالية في مجلس النواب السابق، كما ويشغل منذ عدة شهور منصب محافظ الانبار.

الجدير بالذكر ان زعيم “المشروع العربي في العراق”، خميس الخنجر، كان قد اعلن في وقت سابق ، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل تحالف جديد لقوى سنية تحت اسم ” المحور الوطني”، يضم كلا من أسامة النجيفي وخميس الخنجر وجمال الكربولي وسليم الجبوري وأحمد الجبوري وفلاح الزيدان.