رئيس الوزراء من أنقرة: نرفض الاعتداء على تركيا عبر الأراضي العراقيّة

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، أنه بحث مع رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان تعزيز التعاون بين بغداد وأنقرة، كما أكد رفضه أي اعتداء ينطلق من الاراضي العراقية باتجاه تركيا.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، وتابعته (المدى): “بحثنا مع الرئيس أردوغان تعزيز التعاون الثنائي في مجالات المياه والأمن والزراعة والطاقة والمنافذ الحدودية”، موضحاً أن “الرئيس التركي وعدنا بأنّ تركيا ستزود العراق بحصته المائية بالكامل، وأيضا سمعنا تأكيداً تركيّاً عما تم الوعد به في مؤتمر الكويت من أجل إعمار العراق”.

وأضاف العبادي، “نرفض أيّ اعتداء ينطلق من الاراضي العراقية باتجاه تركيا، والعراق ملتزم بحسب دستوره بأن يمنع أي منظمة تعتدي من أرضه باتجاه جيرانه”، مشدداً “نحن ندين ونقف بالضد منه (الاعتداء)، ولن نسمح به ونقف مع تركيا في مسألة ضبط الحدود”.وبيّن رئيس الوزراء، أن “هناك توجيهاً للشركات التركية من قبلنا للعمل في العراق”، مشيراً الى أن “هناك طلباً تركيّاً، ونحن نرحب به، لفتح القنصلية التركية في البصرة وكذلك في الموصل مما يسهم في تعزيز العلاقات”.

وتابع العبادي، “نعمل على فتح معبر فيشخابور الحدودي بين البلدين”، مؤكداً “نحن مع تركيا في أزمتها، وبتعاوننا يمكن أن نتغلب على الكثير من التحديات”.

بدوره، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس الوزراء حيدر العبادي، استعداد بلاده لدعم العراق في المجالات كافة.

وقال أردوغان في المؤتمر، إن “تركيا تعمل على الاستجابة لمطالب العراق، ونحن جاهزون لدعمه وبنائه”. وأضاف أردوغان، “نريد إعادة افتتاح قنصلياتنا في البصرة والموصل، كما أننا نتواصل مع العراق في مكافحة داعش ومنظمة بي كي كي”.

وأشار أردوغان الى أن “تركمان العراق يتعرّضون لهجمات في كركوك وأكدنا ضرورة تأمينهم في مدينة”.

ووصل رئيس الوزراء حيدر العبادي، في وقت سابق من يوم أمس، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين وعدد من الملفات التي تتعلق بالمياه والكهرباء والصحة والصناعة والاستثمارات والأمن والثقافة وغيرها من الملفات المشتركة.