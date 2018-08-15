سألت ألطبيب..طفلي شهيتة ضعيفة؟؟

أجابها ألطبيب ضعي عمامة على رأسه؟سيأكل ألأخضر وأليابس؟؟ وشر ألبلية مايضحك ؛في تاريخنا ألاسلامي ؛توجد شواهد تقشعر لها ألأبدان ؛وكتوطئة لما يحدث من تكالب على حطام ألدنيا ؛من قبل دعاة ألدين ؛يجعلنا نشكك بديننا ؟وألأدلة ألتالية تثبت ذلك.1-بعد سقوط ألصنم في ألعراق ؛ألذي سرق ألبلاد وألعباد؛ وحولها ألى ألملك ألعضوض؛على مبدأ{ وألذي يحلف به أبو سفيان لاجنة ولا نار تلقفوها يابني أمية؟؟}.ظهرت حيتان أهل ألعمائم واللحى؛سرقوا ألبلاد وألعباد؟؟فعوائل ألحكيم وألصدريين وألدعوجية وأتباعهم ؛حولت ألبلد ألى ملك عضوض ؛وبنوا مراقد لأبائهم ؛وبيوت بأحدث أنواع ألعمارة ألحديثة وأساطيل من سيارات ألمارسيدس وبأحدث ألموديلات وأغلاها سعرا؟؟كلفت خزينة ألدولة ألمليارات!!.أحزابهم تصرف الملايين في ألأنتخابات ؛تأخذ من خزينة ألدولة ؛لم يكلفو أنفسهم حتى بالأحتجاج على هذه ألمظاهر ألتي تتعارض مع ألدين وألأخلاق ؟؟2-وعاظ ألسلاطين في مشايخ ألخليج ؛يمتلكون أفخر ألبيوت وأحدث ألسيارات ؛في برنامج عرض مؤخرا لعكام{ ألعكام يعني ألذي يطوف ألملوك وألرؤساء }؛سيارة احدهم مطلية بالذهب من نوع روز رايس ؛سعرها يقدر بأكثر من نصف مليون دولار ؛وقصره ألمنيف يقدر سعره بخمسة مليون دولار ؟؟وهذه ألحالة قائمة في أكثر ألدول ألعربية . فالحكام لكي يبرروا أعمالهم ألأجرامية ؛ يدعمون هذه ألحثالات من وعاظ ألسلاطين؛لتبرير جرائمهم للبقاء على ألكراسي ؛وأصدار ألفتاوي {عفوا ألفساوي} ؛بعدالتهم في ألرعية وحفظ بيضة ألأسلام ؛ألتي فسدت منذ أستيلاء بني أمية على مقادير ألأسلام وألمسلمين .يحللون ألحرام ويحرمون ألحلال ؛كما نشاهده في هذه ألأيام ؛من نظرية {ألدماء مقابل ألأموال ؟}. أرسل معاوية ؛ جلاوزته ألى ألكوفة ؛لجس نبض رؤوساء ألقبائل ؛ودعوة بعضهم للشام ؛للتباحث معهم في ألتمرد على ألأمام علي ؛ذهب بعض من رؤوساء ألعشائر وأجتمعوا بمعاوية ؛اشاد بهم وبدعمهم ؛وطلب منهم مساندته في حربه؛وقتل ألأمام ؛وعندما خرجوا؛طلب من أحد جلاوزته بدفع صرة من ألمال بقيمة ألف دينار لكل واحد منهم ؛عدى واحدا ؟ ؛فكان غير مقتنع تماما ؛أمر بوضع نصف ألمبلغ بصرته ؛وعندما خرجوا فتحوا ألأكياس؛فوجدوا ألف دينار ؛ رجع صاحبنا؛ ألى معاوية غاضبا ؛لماذا تميزني عنهم ؛فقال له معاوية {أشتريت به دينهم ؟؟}؛فأجابه ألأعرابي {أعطني ألمبلغ كاملا ؛وأشتري به ديني }وهذا هو وضع أهل ألعمائم وأللحى ؛باعوا دينهم من أجل ألمال ألسحت؟؟.3-ولكم في رسول ألله أسوة حسنة.كان ألنبي{ص}عندما يذهب ألى ألصلاة ؛يمر على بيت ألأمام علي وفاطمة ألزهراء ؛يناديهم{ألصلاة ياأهل بيت ألرسالة}؛فعندما عاد ألأمام علي من فتح أليمن ؛كانت حصته بردة يمانية ؛وضعها في مقدمة بيته ؛مر النبي ؛وعندما شاهدها ؛لم يدعوهم كعادته لمدة أربعة أيام ؛طلبت ألزهراء من ألأمام علي ؛أن يذهب ألى ألرسول{ص} ؛ويعرف ألخبر ؛فقال له يارسول ألله أمن ذنب أقترفناه؟{فأجاب لايجوز لأهل بيت ألرسالة أن يمتلكوا شيئا يميزهم عن بقية ألناس ؟؟قام ألأمام بأنزالها وأعطاها للنبي ؛أمره أن يبيعها وينفقها في سبيل ألله لفقراء أهل ألمدينة ؛وعندما توالى ألأمام علي ألخلافة ؛ودخل قصر ألأمارة في ألكوفة ؛لم يسكن وعائلته في ألقصر ألمخصص لوالي ألمدينة ؛بل تجول فرأى خربة في أطراف ألقصر ؛وجعلها مسكنا له ولعائلته؛ولم يشترى للأمامين قصورا ليسكنوا بها ؟؟؛وعندما جاء أخيه عقيل ؛وطلب زيادة ألعطاء ؛حما حديدة وأعطاها لآخيه ؛مماجعلته يتالم؟؟وقال له أتريدني أن أدخل ألنار من أجلك ؟؛ فالكل سواسية أمام ألله في ألحقوق وألواجبات .في معظم ألكتب ألتي قرأتها ؛لاتوجد رواية تشير أن ألخليفة أبو بكر أو عمر ؛ استخدموا أموال ألمسلمين لخدمة عوائلهم ؛وماتوا وهم لايمتلكون سوى ملابسهم ألمتواضعة ؟؟عدى ألخليفة عثمان ؛فقد قرب بني أبي ألمعيط ؛أبناء عمومته؛وتصرف بأموال ألمسلمين ؛مما أدى الى ثورة ألبلدان عليه ؛ ألتي أدت ألى قتله؟؟.وقد وصف ألأمام علي ؛حادثة مقتل ألخليفة عثمان قائلا{ جزعوا فأسأوا ألجزع واثاروا فأسأوا ألأثرة }ويعني بذلك ألثوار ألذين قتلوه ؛وأقاربه ألذين أستغلوا حبه لأبناء عمومته ؛من أبناء أبي ألمعيط ؛{ألذين عرفوا بفسقهم وسرقتهم لأموال ألمسلمين ؛عندما ولاهم على ألأمصار ؟}.د.عبد ألحميد ذرب