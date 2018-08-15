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صدامات في البصرة عقب مقتل محتج وانتشار امني كبير

اعلن المرصد العراقي لحقوق الانسان عن مقتل متظاهر خلال فض اعتصام بالقوة في ناحية عز الدين سليم في البصرة.
وذكر المرصد في تغريدة على حسابه بتويتر، ان المتظاهر قتل بعد تعرضه للضرب بالهراوات أثناء فض الإعتصام على يد القوات الأمنية.
وبحسب مصادر محلية فان قوة امنية فضت امس اعتصاما بالقوة في ناحية عز الدين سليم واستخدمت الرصاص الحي، ليتعرض احد المحتجين لاصابة بالراس توفي على اثرها اليوم.
وعقب الحادث وقعت مصادمات بين محتجين على مقتل المتظاهر وقوة امنية في موقع الحادث.
واضافت المصادر ان قوة امنية كبيرة وصلت لموقع الحادث وفضت الاحتجاجات والاعتصامات ومنعت التجمع.

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