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عضو بدولة القانون: مفآجات ستحصل قريبا والكتلة الاكبر سترى النور خلال يومين

اكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي موحان السعداوي، الاربعاء، ان هنالك مفآجات ستحصل خلال الفترة المقبلة، فيما اشار الى ان الكتلة الاكبر سترى النور خلال اليومين المقبلين.

وقال السعداوي في حديث ان “الكتلة الاكبر اصبح اعلانها قاب قوسين او ادنى ونتوقع ان ترى النور خلال اليومين المقبلين”، مبينا ان “الكتلة الاكبر ستضم الفتح ودولة القانون وبعض اطراف النصر اضافة الى بعض القوى السنية والكردية”.

واضاف السعداوي ان “هنالك ارادة وطنية ستكون بعيدة عن الضغوطات الخارجية والسياسية وسنعمل جاهدين لتحقيق مصلحة البلد وابعاده عن المحاصصة والتوافقية”، لافتا الى ان “هنالك مفآجات ستحصل خلال الفترة المقبلة وسنرى في البرلمان مشهد جديد بوجود كتلتين احداهما داعمة للحكومة والاخرى معارضة وهي حالة صحية نسعى جميعا للمضي بها”.

واكد السعداوي، ان “وجود المعارضة القوية لتقويم الحكومة وتصويبها سيخلق حكومة قوية قادرة على تقديم الخدمات والقضاء على الفساد”.

وتشهد الساحة السياسية نشاط سياسي مكثف من الكتل السياسية الفائزة لتشكيل الكتلة الاكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

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