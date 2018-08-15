عندليب الأغنية العراقية يكشف تفاصيل ألبومه الجديد “حاتم العراقي 2018”

كشف الفنان حاتم العراقي الملقب بين جمهوره بـ”عندليب الأغنية العراقية”، عن تفاصيل ألبومه الجديد “حاتم العراقي 2018″، موضحاً تعاونه الجديد مع المايسترو المصري وليد فايد من خلال أغنية ستحمل توزيع الأخير من اللون الموسيقي الطربي الكلاسيكي، بعنوان “ارجع لهم”.

وأوضح العراقي أن الأغنية من ألحان ميثم علاء الدين، الذي أكد تنوّع الأسلوب اللحني والبعيد كلياً عما قدمه من أعمال تلحينية سابقة، نظراً لكلمات الأغنية التي كتبها الشاعر عدنان الأمير، ويقول فيها:

روح ارجع الهم ماعندي حظ وياك

كالولي كلهم فتره وبعد ينساك

ما اعدون ولا اكول بدلني شبساع

من البداية وياك متحظر انباع

الى ذلك، نشر حاتم العراقي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي موسيقى أغنية أخرى من الألبوم حملت عنوان “صار أيام”، كاشفاً بها عن تعاونه في كلماتها مع الشاعر محمد الجبوي، وفي الالحان مع عبد الله الهميم، وحيدر جيتارا من ناحية التوزيع الموسيقي، حيث يقول في مقدمة الأغنية:

صار ايام قبل مانام يجون احبابي كدامي

غربة وشوك بعدهم ناس ابد ماشوف بحلامي

صورهم رسهم مينمحي من بالي

تجمعني تمنيت بيهم ليلي

ذكرهم ثواني ما اكدر انساه

بعدهم يادنيا تعبلي حالي

هذا وكان قد ذكر حاتم العراقي أن ألبوم “حاتم العراقي 2018” يجدد من خلاله تعاونه من ناحية الإنتاج مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ويتضمن الى جانب الأغنيات موالين إثنين، “أغنيلك” من كلمات الشاعر حيدر الساعدي، والثاني عنوان “عند عيناك” من كلمات الشاعر حسين الشريفي.