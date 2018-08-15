غريزمان قائد جديد لأتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء تنصيب المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان قائدا جديدا للفريق.

وقد أُعلن غريزمان واحدا من بين أربعة قادة جدد لأتلتيكو خلفا للنجم المخضرم غابي فيرنانديز الذي قرر الرحيل إلى الدوري القطري وإنهاء مسيرته الرياضية في صفوف السد.

وسيكون المدافع الأوروغوياني دييغو غودين القائد الأساسي لأتلتيكو، وسط تكهنات عن توصله لاتفاق مع الفريق بشأن تجديد عقده.

وقال غودين خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أمام ريال مدريد غدا الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي “كوني القائد أمر يدعو إلى السعادة والفخر والمسؤولية، خاصة في هذا الفريق”، وسيكون كوكي هو القائد الثاني في أتلتيكو يليه غريزمان والظهير الأيمن خوانفران.