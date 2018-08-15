غزو الكويت غزو صدامي وليس عراقي

نعم غزو الكويت سعودي التمويل وكويتي التطبيل وصدامي التنفيذ

أدعوا الاخ الكاتب خالد الطراح ان ينظر ببصيرته لا ببصره للواقع الذي تعيشه المنطقة قبل غزو صدام للكويت لوصل الى قناعة تامة ان غزو الكويت هو غزو صدامي سعودي خليجي اي ان صدام اندفع لغزو الكويت بدعم ال سعود المالي ودعم ال صباح الاعلامي وليس عراقي ومن يطلق على غزو الكويت انه غزو عراقي فاذا لم يكن صدامي الهوى فانه يحاول ان يبرئ صدام من جريمته النكراء لا بل يحاول ان يؤجج نيران الطاغية المقبور التي اشعلها والتي تمكن الشعب الكويتي من اخمادها الا ان الشعب العراقي لازال يحترق بلهيبها

كان المفروض بالشعب الكويتي خاصة بعد قبر الطاغية صدام ان يقف الى جانب الشعب العراقي بكل امكانياته وكل قدراته لمساعدة العراقيين في اخماد النيران اخذت في الاتساع والازدياد وعلى الشعب الكويتي ان يعي ان تفاقم هذه النيران لا تقتصر على العراق والعراقيين بل ستشمل المنطقة كلها وفي المقدمة الكويت واهل الكويت لهذا اعتقد ما طرحه السفير العراقي بشأن حذف عبارة الغزو العراقي من المناهج الدراسية واستبدالها بعبارة الغزو الصدامي انه عين الصواب وجاء موفقا

لان تصريح السفير جاء بمناسبة غزو صدام للكويت لا شك انه الوقت المناسب لطرح مثل هذا الطلب لهذا جاء موفقا وموافقا وكان بمثابة اعلان براءة العراقيين من غزو صدام وكانت اول غزواته هي غزوه للعراق واحتلاله وفرض سيطرته عليه وجعل من العراق سجنا رهيبا وحشر العراقيين كلهم فيه وبدأ بقتلهم على الطريقة التي تعجبه وتريحه وهذه الحقيقة معروفة لدى الاخ الكاتب بكل تفاصيلها

ثم يقول ان تصريح السفير لا يعكس الحقيقة لان الغزو اعد وخطط له من قبل صدام ونفذه عدد ضخم من الجيش العراقي وافراد من الشعب العراقي المدني حتى انهم فاقوا صدام في تدمير الكويت وذبح الكويتين وهذا امر لا يمكن انكاره فهؤلاء لا يمثلون الشعب العراقي ابدا فهؤلا عبيد وخدم صدام

لكني اسأل الاخ كاتب المقال هل تنكر ان قادة هؤلاء سواء من الاجهزة الامنية او الحزبية كانوا يستقبلون استقبال الابطال في الكويت وكانت وسائل الاعلام تتجاهل نشر صور امير الكويت وتنشر صور صدام وزمرته على صدر صفحاتها في الوقت نفسه كان صدام وزمرته يدفنوا العراقيين احياء في مقابر جماعية لا فرق بين طفل رضيع وشيخ كبير وامرأة وشاب هل يعلم الاخ الكاتب ان العراقيين حرموا شراء اي شي سرق من الكويت وحرموا استخدامه وكفروا من قام به

هل ينكر الاخ الكاتب ان النيران التي اشعلها الطاغية ضد العراقيين والايرانين والتي دامت اكثر من 8سنوات كانت بدعم وتمويل من ال سعود والعوائل المتنفذة في الخليج والجزيرة والتي ذبحت اكثر من مليون واكثر من ذلك معوق ومصاب عراقي وايراني لا ذنب لهم سوى خوف ال سعود وصدام من التغيير الذي حدث في ايران كما دمرت الكثير من المنشآت والمعامل وعطلت الحياة وهذه الحقيقة اعترف بها صدام علنا وبشكل صريح

هل ينكر الاخ الكاتب مجموعة النسوة المنطلقة من الكويت والتي كانت تشرف عليها وتقودها الشاعرة الكويتية المعروفة سعاد الصباح نحو العراق وهن يبحثن عن رجلا لينجبن منه لأنهن لم يجدن رجلا يملك رجولة في الجزيرة والخليج لهذا توجهن الى صدام وزمرة صدام ليمارسن الجنس معهن لينجبن رجالا مثل صدام اعتقد ان الاخ الكاتب يتذكر قصيدتها ابحث عن سيف

ليت الاخ الكاتب يسأل الشاعرة هل انجبن النساء اللواتي اتت بهن الى صدام وزمرته أنجبن مثل صدام مثل افراد زمرته وكم عددهم لا شك ان لديها العلم اليقين

بربك عزيزي الكاتب هكذا ترحيب وتمجيد وتعظيم يجده شخص مثل صدام شخصية منبوذة شاذة يعاني الكثير من العقد وصل بطريق الغدر والخيانة والخسة وفرض نفسه بالحديد والنار وهو يسمع ويرى لا يتفرعن ولا يتصور انه الله بل ان الله في خدمته لا شك ان هذا الاسلوب هو اهم الاسباب التي دفعت صدام الى غزو الكويت هل في ذلك شك

اعلم عزيزي الكاتب ان العراقيين كانوا اول الرافضين لغزو صدام للكويت والدليل مجرد حدثت ثغرة في السجن خرج العراقيون بصرخة واحدة من الجنوب الى الشمال لا لصدام ولا لزمرته وتمكن من تحرير اكثر من 14 محافظة الا ان انتفاضتهم لم تنل اي تأييد ومناصرة من قبل الخليج والجزيرة بل هناك من تعاون مع صدام في اخماد الانتفاضة واعادة العراقيين الى سجن صدام الرهيب

والمؤسف حتى بعد تحرير العراق في 2003 وتوجه العراقيون لاختيار الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية والتوجه لبناء عراق ديمقراطي يحكمه الدستور والقانون لم يجد العراقيون اي عون ولا مساندة من قبل العوائل الحاكمة في الخليج بل رأينا العكس تماما انها بدأت بأستقبال كلاب عبيد وخدم صدام وجمعتهم مع داعش والقاعدة ودعمتهم ومولتهم وارسلتهم لذبح العراقيين وتدمير العراق الغريب ان المساعدات والتبرعات والهدايا التي قدمتها لصدام لذبح العراقيين والايرانين والكويتين بعد قبر صدام بدأت تطالب العراقيين باستردادها

واخيرا عزيزي الكاتب اتمنى ان تنظر للامر ببصيرتك لا ببصرك فقط لترى الحقيقة بوضوح ان غزو الكويت ليس عراقي بل صدامي بمساعدة ال سعود واعلام خليجي

مهدي المولى