فرق الدفاع المدني تتوجه الى سوق مريدي لاخماد حريق اندلع فيه

أفاد مصدر امني، الاربعاء، بان فرق الدفاع المدني توجهت الى سوق مريدي لاخماد حريق اندلع فيه.

وقال المصدر ، إن “حريقاً اندلع في سوق مريدي شرقي العاصمة بغداد”، مشيراً الى أن “فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث لاخماد الحريق”.

وأضاف المصدر أن “الحريق لم يسفر عن سقوط اصابات”، مبينا أن “المعلومات الاولية تشير الى ان سبب الحادث تم بفعل فاعل”.

وكان مصدر امني، قد افاد، الثلاثاء، 14 آب، 2018، بحدوث انفجار في سوق مريدي شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن “عبوة ناسفة انفجرت داخل سوق مريدي، ما أسفر عن إصابة مدنيين”، مبينا ان ” المعلومات الاولية تشير الى ان الحادث جنائي وليس ارهابياً”.

وشهد سوق مريدي عدة استهدافات بتفجيرات تبناها تنظيم داعش في السنوات الماضية راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين.