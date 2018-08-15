قائد أمريكي يكشف من بارزان عن هدف مقبل لدعم البيشمركة

أعلن مسؤول غرفة عمليات القوات الأمريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، أنهم سيستمرون في دعم قوات بيشمركة كوردستان والقوات العراقية.

وأضاف الجنرال رينفورد في تصريح متلفز بأنهم خصصوا ميزانية جيدة لإعادة تنظيم قوات بيشمركة كوردستان، وأنهم يرغبون في ان تصبح قوات البيشمركة قادرة على تحطيم مسلحي داعش وتحقيق الإنتصارات عليه بسهولة اكبر.

كما اكد الجنرال رينفورد ان بلاده ستستمر في تدريب وتأهيل قوات البيشمركة.

وجاءت تصريحات مسؤول غرفة العمليات العسكرية الأمريكية في بغداد خلال زيارته الى “مرقد الخالدين” في بارزان.