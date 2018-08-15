قائممقام شنكال: القصف التركي تم بعلم بغداد

أكد قائممقام قضاء شنكال محما خليل، اليوم الاربعاء، ان القصف التركي بمنطقة شلو في القضاء كان بعلم الحكومة الاتحادية، مشيرا الى ان القصف اسفر عن خسائر بشرية.

ونقل موقع الاتحاد الوطني عن محما خليل قوله ان الطائرات التركية قصفت باب شلو الواقعة غرب قضاء شنكال، مشيرا الى ان قوات وحدات مقاومة شنكال متواجدة في تلك المنطقة، وانهم لا يملكون اي معلومات عن تلك الطائرات، لكن القصف تم بعلم الحكومة الاتحادية.

وأضاف خليل، ان المعلومات الاولية التي وصلتهم تشير الى وجود خسائر بشرية جراء القصف، لكن من غير المعلوم هل هم عسكريون أم مدنيون.