مجلس المفوضين ينهي تسلم الطعون

أعلن المتحدث الرسمي لمفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر، اليوم الثلاثاء، ان مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين انتهى من استقبال الطعون.

وقال جبر في بيان انه تم الانتهاء من تسلم الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات بعد اجراء العد والفرز اليدوي بنهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 14 /8 /2018.

واضاف ان مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين سبق وان حدد ثلاثة ايام لاستقبال الطعون بعد اعلان النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي التي وردت بشأنها شكاوى وطعون والتي اعلن عنها يوم الخميس الماضي التاسع من هذا الشهر، مشيرا الى ان المجلس حدد ثلاثة ايام لاستقبال الطعون ابتداء من يوم الاحد 12 /8 /2018 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء 14 / 8 /2018.