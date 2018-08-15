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محافظة بغداد تكشف عن الاستيلاء على خمس مدارس من قبل جهات متنفذة

كشفت محافظة بغداد، الاربعاء، عن الاستيلاء على خمس مدارس من قبل جهات متنفذة، محذرا من شمول الوزارات والدوائر ومنازل المواطنين من هذه العمليات.

وقال نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي في حديث ان “هناك ظاهرة انتشرت في بغداد تضمنت قيام جهات متنفذه بالاستيلاء على اراض وجرف البساتين وتحولها الى ملكها”، مبينا ان “هناك خمس مدارس تضع بعض تلك الجهات والشخصيات اليد عليها وتقول انها تابعة لها ويتم حسمها بشكل قانوني قضائيا”.


  • ودعا البخاتي القضاء الى “الاطلاع على تصاميم بغداد والعقارات فيها”، محذرا من شمول “الوزارات والدوائر ومنازل المواطنين بهذه العمليات”.

    وتابع “لدينا ملف ان هذه الوزارات تم بناؤها عام 1960″، مطالبا الحكومة بـ”التدخل ووضع حد لهذه المهزلة التي طالت المدارس”.

    واكد البخاتي “وجود اتفاقات تحت الطاولة وسماسرة وعمليات بيع وشراء بالملاك الدولة دون رادع”، موضحا ان المدارس التي شملت بهذه العمليات هي الهدف وكميت والقيروان والمسعودي ومدرسة العقيلة”.

    وحذرت المرجعية الدينية العليا، في وقت سابق، من استغلال بعض الجهات للحالة التي تمر بها البلاد والاستيلاء على اراضي الدولة، داعية الجهات المعنية والمسؤولة الى عدم السماح بأي تجاوز على تلك الاراضي.

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