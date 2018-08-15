محافظة بغداد تكشف عن الاستيلاء على خمس مدارس من قبل جهات متنفذة

كشفت محافظة بغداد، الاربعاء، عن الاستيلاء على خمس مدارس من قبل جهات متنفذة، محذرا من شمول الوزارات والدوائر ومنازل المواطنين من هذه العمليات.

وقال نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي في حديث ان “هناك ظاهرة انتشرت في بغداد تضمنت قيام جهات متنفذه بالاستيلاء على اراض وجرف البساتين وتحولها الى ملكها”، مبينا ان “هناك خمس مدارس تضع بعض تلك الجهات والشخصيات اليد عليها وتقول انها تابعة لها ويتم حسمها بشكل قانوني قضائيا”.