مكتب الجبوري يكشف عدد نواب “المحور الوطني” وكتلتان “الأقرب” له

كشف المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان المنتهية ولايته سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن ان فريق “المحور الوطني” يضم قرابة ٥٣ نائباً حتى الان.

وقال مدير المكتب عبد الملك الحسيني ان “النواب سيشكلون المحور الأساسي في تشكيل الكتلة الأكبر القادمة”.

واضاف ان “تشكيل الكتلة الأكبر يقع على عاتق النشاط السياسي الجاري على الساحة”، مبينا ان “كتلة الفتح ودولة القانون هما الأنشط الان في الساحة، وهناك تقارب معهم في وجهات النظر”.

وتابع الحسيني ان “هناك حوارات بين الفتح والكورد وسيكون هناك تمثيل وحضور للمحور الوطني في هذه الحوارات والاجتماعات قد يخلص الى اتفاق او بلورة معهم”.

واعلنت ستة قوى سنية اليوم الثلاثاء عن تشكيل فريق تفاوضي سني لبحث حوارات واتفاقات تشكيل الحكومة مبينة وجود برنامج يحمل عدة بنود.

وقال القيادي في الفريق محمد الكربولي ان “هذا الإعلان هو نتيجة الحوارات التي كانت جارية قبل ستة اشهر ويضم قيادات مثل جمال الكربولي واسامة النجيفي وخميس خنجر واحمد الجبوري ابو مازن وسليم الجبوري وفلاح زيدان ولدينا برنامج نريد ان يكون جزء من البرنامج الحكومي ويجب ان يكون رئيس الوزراء القادم قادر على تنفيذه”.

واضاف “اذا وجدنا هناك تجاوب مع برنامجنا من قبل فتح او سائرون والحكمة فهم الأقرب سيكونون لنا”، مبينا ان “اهم بنود برنامجنا هو اعادة إعمار المناطق الغربية وعودة النازحين وإخراج الفصائل المسلحة وحل مسألة المفقودين والمختطفين من تلك المناطق وغيرها من القضايا الاخرى”.