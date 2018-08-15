هل يمنع تناول الأسبرين إصابة النساء بهذا المرض؟

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول الأسبرين بشكل يومي يمكن أن يقلّل من خطر إصابة النساء ب‍فيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 35%.

ومن المعروف أن هذا الفيروس يصيب خلايا حساسة في الجهاز التناسلي، كما أظهرت الدراسات السابقة أن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة لامتلاك هذه الخلايا الضعيفة.

واختبر الباحثون في جامعة مانيتوبا هذه النظرية بإعطاء جرعات منخفضة من العقاقير المضادة للالتهاب لمجموعة من النساء في كينيا.