وقفة صراحة : أين برامج الأحزاب الساعية إلى تشكيل الحكومة ؟

بقلم مهدي قاسم

تصيغ و تحضّر كل الأحزاب السياسية في العالم والمتنافسة ــ انتخابيا ــ برنامجا كاملا والبعض يسميه خطة خمسية و الخ ــ ليكون أساسا و موجّها لأعمال و نشاطات الحكومة المشكّلة حديثا على صعيدي السياسة الداخلية والخارجية في آن .

ولكن الأهم هو برنامج أو خطط السياسة الداخلية التي تبدأ من توفير خدمات عصرية جيدة و إجراءات تحسين الوضع الاقتصادي وتنشيط وتحفيز وتائر التنمية عبر مشاريع و استثمارات حكومية ومحلية ــ كقطاع خاص ــ و رساميل أجنبية ، و تحديث شبكات البنية التحتية وتوسيعها لتشمل بلدات ريفية و قرى بعيدة أيضا ، من ضمنها تبليط طرق عامة و فرعية وتوصيل شبكة الكهرباء لربط المدن الريفية بعملية التطوير و التحديث و التنمية ، سيما من ناحية التركيز على القطّاعي الصناعي و الزراعي لسد حاجات الاستهلاك المحلي بهدف توفير العملة الصعبة و غير ذلك ..

كما يجب أن تشمل هذا البرنامج الاهتمام الجدي و الخاص بحقول الطبابة و التعليم والتربية عبر تقديم خدمات جيدة و ذات أبعاد مهنية تساعد على تطويرها وتنميتها مستقبلا ..

طبعا بالإضافة إلى تطوير و تنمية حقول الثقافة والفنون و القيم الروحية الأخرى ..

الخ الخ .. من برامج و خطط حكومية متعددة و كثيرة ــ و التي لا يتسع الوقت هنا للاستطراد و التوسع حثيثا ــ و التي يجب على أية حكومة قادمة القيام بها خدمة لناخبيها ..

و باستثناء البرنامج الحكومي الوحيد الذي طرحه السيد مقتدى الصدر مؤخرا ــ ولو لأول مرة وعلى نواقصه الكثيرة ــ لم نسمع ولا قرأنا برامجا أو خططا لأحزاب أخرى لا الآن ولا سابقا ، و هذا يعني أنه منذ خمس عشرة عاما ” حكمت ” العراق وتحكمت به أحزاب و تنظيمات وتيارات وجبهات بدون برامج أو خطط حكومية موضوعة مسبقا ، لتكون قاعدة انطلاق حكومي لتمشية و إدارة شؤون الدولة و الحكومة ، من خلال مراحل تحقيق مشاريع و إنجازات تنمية وتطوير و تحديث على كل صعيد و ناحية وضمن مقاييس زمنية محددة وبنتائج وملموسة ومثمرة يشعر بها الناخب و يحس متلذذا بفوائدها الكثيرة و الجيدة ..

بينما انعدام وجود هذه البرامج والخطط الآنفة الذكر لهو دليل دامغ على السلوك السياسي الشاذ من قبل أحزاب الإسلام السياسة ــ الشيعية و السنية ــ من حيث يُعد بحق و حقيقة فريدا من نوعه في تاريخ السياسة والساسة قديما و حديثا و راهنا ..

ولكن إذا عرفنا أن هذه الأحزاب و التنظيمات الفاسدة بمجملها والمنخورة بانحطاط سلوكها و قيمها و مبادئها الجوفاء ، فما هي في حقيقة أمرها إلا عبارة عن مجموعة لصوص و سيبندية وهتلية ، بل هي أقرب إلى عصابات مافياوية و إجرامية منظمة أخرى ، كان و لازال همها الوحيد منصّبا ــ حصريا ــ على نهب و فرهدة المال العام فقط بغية الحصول على ميزات و امتيازات عديدة ، أكثر مما يكون بهدف أو نية إدارة دولة وحكومة على أسس سياسة علمية و اقتصادية تنموية و خدمات راقية ، هدفها خدمة المواطن و خلق ظروف رفاهيته و راحته ..

ومن ثم :

متى كانت لعصابات المافيا و الإجرام المنظم برامج اقتصادية و تنموية اجتماعية غير عمليات سطو و نهب فحسب ؟ ..