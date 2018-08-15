Posted on by

يَا قُدْسُ تَفْدِيكِ النُّفُوسْ

يَا قُدْسُ تَفْدِيكِ النُّفُوسْ
الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم
⦁ يَا قُدْسُ تَفْدِيكِ النُّفُوسُ نَبْضُهَا=مُوَحَّدٌ فِي الْوَاصِلِينَ لَا يُرَى
⦁ دَمُ الشَّهِيدِ قَدْ رَوَى تُرَابَنَا=يَبْقَى مِثَالاً لِلنُّفُوسِ مُحْتَذَى
⦁ يَا قُدْسَنَا يَا عِزَّنَا يَا رِفْعَةً=تَرْنُو بِلَيْلِ الْكَرْبِ وَالذِّئْبُ عَوَى
⦁ يَا ذِئْبُ قَدْ آنَسْتَنِي رَعَيْتَنِي=أَهْفُو بِآهَاتِي إِلـى نَارِ القِـرى
⦁ وَ الْإِنْسُ فِي الْإِظْلَامِ وَحْشٌ كَاسِرٌ=قَدْ زَفَّ أَحْلَامِي لِإِظْلَامِ الــرُّؤى
⦁ اَللَّيْلُ لَا نَخْشَاهُ فِي أَجْوَائِنَا=لَا نَتَّقِي اللَّيْلَ إِذَا اللَّيْلُ انْبَرَى
⦁ جُنْحُ الظَّلَامِ سَائِلٌ أَنْبَاءَنَا=فُرْسَانَنَا عَنْ حَالِهِ حَتَّى اهْتَدَى
⦁ يَا قُدْسُ مَا دَامَ الْكِلَابُ فِي الثَّرَى=قَدْ هَوْهَوُوا بَيْنَ الْقِفَارِ وَالْقُرَى
⦁ يَا وَطَنِي يَا مُهْجَتِي يَا أَضْلُعِي=يَا وَرْدَةَ الْحَدِّ الْأَسَنِّ مَا نَبَا
الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم
mohsinabdraboh@ymail.com mohsin.abdraboh@yahoo.com

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close