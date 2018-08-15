يَا قُدْسُ تَفْدِيكِ النُّفُوسْ

يَا قُدْسُ تَفْدِيكِ النُّفُوسْ
الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم
⦁ يَا قُدْسُ تَفْدِيكِ النُّفُوسُ نَبْضُهَا=مُوَحَّدٌ فِي الْوَاصِلِينَ لَا يُرَى
⦁ دَمُ الشَّهِيدِ قَدْ رَوَى تُرَابَنَا=يَبْقَى مِثَالاً لِلنُّفُوسِ مُحْتَذَى
⦁ يَا قُدْسَنَا يَا عِزَّنَا يَا رِفْعَةً=تَرْنُو بِلَيْلِ الْكَرْبِ وَالذِّئْبُ عَوَى
⦁ يَا ذِئْبُ قَدْ آنَسْتَنِي رَعَيْتَنِي=أَهْفُو بِآهَاتِي إِلـى نَارِ القِـرى
⦁ وَ الْإِنْسُ فِي الْإِظْلَامِ وَحْشٌ كَاسِرٌ=قَدْ زَفَّ أَحْلَامِي لِإِظْلَامِ الــرُّؤى
⦁ اَللَّيْلُ لَا نَخْشَاهُ فِي أَجْوَائِنَا=لَا نَتَّقِي اللَّيْلَ إِذَا اللَّيْلُ انْبَرَى
⦁ جُنْحُ الظَّلَامِ سَائِلٌ أَنْبَاءَنَا=فُرْسَانَنَا عَنْ حَالِهِ حَتَّى اهْتَدَى
⦁ يَا قُدْسُ مَا دَامَ الْكِلَابُ فِي الثَّرَى=قَدْ هَوْهَوُوا بَيْنَ الْقِفَارِ وَالْقُرَى
⦁ يَا وَطَنِي يَا مُهْجَتِي يَا أَضْلُعِي=يَا وَرْدَةَ الْحَدِّ الْأَسَنِّ مَا نَبَا
الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم
mohsinabdraboh@ymail.com mohsin.abdraboh@yahoo.com
يَا قُدْسُ تَفْدِيكِ النُّفُوسْ
يَا قُدْسُ تَفْدِيكِ النُّفُوسْ