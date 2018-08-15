10 أماكن سياحية حول العالم أفسدها الزوار… إليكم السبب

1. البندقية – إيطاليا

اشتكى السكان المحليون من مسؤولية السفن السياحية عن زيادة التلوث في المدينة. وتشعر لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو بالقلق بشأن تأثيرها على المواقع التاريخية العديدة في البندقية. وطبّقت البندقية قواعد صارمة فيما يتعلق بالسياحة: رمي القمامة، ركوب الخيل، عدم ارتداء قميص في الأماكن العامة، ترك أقفال الحب، الكتابة على الأشجار أو المباني أو إتلافها، كلها صارت مخالفات في المدينة.



2. برشلونة – إسبانيا

لا يخجل السكان المحليون في برشلونة من ازدراء السياح، حتى إنهم نظّموا مظاهرة ضد السياحة في المدينة تحوّلت إلى أعمال عنف عندما هاجم المحتجون حافلة سياحية وفندقاً. وحظرت سلطات أحد أهم الأسواق في المدينة المجموعات السياحية التي تتجاوز 15 شخصاً عام 2015، خصوصاً أن المجموعات الكبيرة غالباً ما كانت تتسبب في تعطيل البائعين والعملاء المنتظمين.



3. نيويورك – أميركا

تحوّلت نيويورك منذ سنوات إلى مقصد شهير لقضاء الإجازات، صارت المدينة تضم أكثر من 113 ألف غرفة فندقية، وتتنامى الفنادق والمطاعم أكثر، ما يجعل كثيرين يعتبرون أنها صارت مدينة محتلة من السياح.



4. سان توريني – اليونان

بسبب التدفق الموسمي للسياح فرضت الجزيرة سقف زوار على السفن السياحية لا يتجاوز 8000 سائح في اليوم الواحد. وزار 790.000 شخص من 636 سفينة سياحية سان توريني في عام 2015، بينما لا يزيد عدد سكان الجزيرة بأكملها عن 15000 نسمة.



5. روما – إيطاليا

روما مدينة جميلة مليئة بالآثار القديمة، لكن الكثير من السياح يفشلون في احترام هذا التاريخ، إذ اعتقلت الشرطة سياحاً كتبوا أسماء أقربائهم في التماثيل وآخرين دمروا الدرج الأثري.



6. كوزوميل – المكسيك

لأنها جزيرة جميلة محاطة بالبحر الكاريبي، تحوّلت كوزوميل إلى ثاني أكثر وجهات السفن السياحية شعبية في العالم. تسبب السياح في تدمير كميات كبيرة من الشعاب المرجانية بواسطة القوارب والغواصين، كما تضرّرت الشعاب المتبقية من التلوث الناجم عن حركة القوارب الثقيلة.



7. براغ – التشيك

تحظى المدينة بشعبية كبيرة بين السياح المحبين للحفلات، لكن السياح يخرجون عن السيطرة، ويزعجون الجميع بالليل، وهو ما دفع السلطات للتدخل وفرض الهدوء بعد الساعة العاشرة.



(8. كوبا

حققت الجزيرة عدداً قياسياً من السياح بلغ 3.5 ملايين زائر في العام الماضي، ما أدى إلى نقص في المواد الغذائية من أجل السكان المحليين وارتفاع أسعارها بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الفنادق. هذا دفع الحكومة الكوبية إلى فرض حدود للأسعار على الضروريات لإبقائها في متناول السكان المحليين.



9. أمستردام – هولندا

تسببت مواقع التأجير مثل “آير بي إن بي” بإغراق المدينة بالسياح، وتدخلت السلطات لسن قوانين تفرض على هذه المواقع عدم استضافة أكثر من أربعة أشخاص في كل مرة، وعدم استئجار شقة لأكثر من 60 يوماً في السنة.



10. البهاماس

في جزيرة بيغ ماجور كاي في البهاماس، تموت الخنازير بأعداد كبيرة لأن السياح يطعمونها على الشاطئ ما يجعلها تبتلع الكثير من الرمال، بينما يطعمها السياح الأكثر شغباً البيرة ويحاولون ركوبها.

