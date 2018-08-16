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إحصائية: 350 الف ايزيدي في مخيمات النزوح

أعلن نائب أمير الايزديين في كوردستان والعالم حازم مير تحسين بيك يوم الأربعاء ان ما يقارب 350 الف كوردي ايزيدي يتواجدون في مخيمات النزوح منذ اجتياح تنظيم داعش لمناطق ومدن تقدر بثلثي العراق في صيف عام 2014.

وقال مير تحسين بيك في كملة له خلال المؤتمر الدولي الأول لإبادة الكورد الايزيديين المنعقد حاليا في العاصمة أربيل، ان عمليات الإبادة مستمرة لان 350 الف كوردي ايزيدي لا يزالون يعيشون في مخيمات النزوح، داعيا المجتمع الدولي وحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية الى مساعدة هؤلاء للعودة الى مناطقهم من خلال توفير الظروف الملائمة لهم.

وطالب أيضا بان يتم تعريف ما تعرض له الكورد الايزيديون جريمة إبادة جماعية على مستوى العراق، والعالم، معبرا عن شكره لرئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب على تقديم الدعم المباشر للايزيديين والمسيحيين في العراق.

وشكر أيضا مير تحسين بيك رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على فتحه مكتبا متخصصا لتحرير المختطفين والمختطفات من الكورد الايزيديين.

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