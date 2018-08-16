إصابة اسرة من أربعة افراد ومسؤول بالحشد العشائري بتفجير وكمين في كركوك

افاد مصدران احدهما أمني والأخر طبي يوم الخميس ان اربعة افراد من اسرة واحدة أصيبوا بجروح بانفجار عبوة لاصقة شمالي محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وقال المصدران ان عبوة لاصقة كانت مثبتة اسفل عجلة يستقلها أربعة افراد من اسرة واحدة انفجرت في وقت متأخر من ليلة امس على طريق دبس – سـرگـڕان شمالي كركوك.

واضافا ان التفجير اسفر عن إصابة رب الاسرة وهو المدعو “معروف محمد حسن” من مواليد عام 1980، وزوجته “روناك قادر حسن” من مواليد عام 1982، وابنتهما “ڕێژین معروف محمد” من مواليد 2003، وابنهما “عبد الله معروف محمد” من مواليد عام 2012.

وعلى صعيد موازن أصيب آمر اللواء 56 التابع للحشد العشائري المدعو “أبو جلو الجبوري” بجروح بليغة عندما فتح عناصر تنظيم داعش النيران صوبه بكمين نصبوه له على طريق ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة جنوب غرب كركوك، بحسب ما افاده ضابط في الشرطة.