Posted on by

إيران: عميلة الاستيراد والتصدير مع العراق تسير في المنافذ الحدودية كافة

قال المستشار التجاري الايراني في بغداد ناصر بهروز يوم الأربعاء ان بلاده عازمة على توسيع حضورها في السوق العراقي بما يتلاءم مع مصالح البلدين.

ونقلت وكالة “ارنا” الإيرانية الرسمية عن بهروز قوله ان التجارة بين البلدين تسير بشكل طبيعي وان عملية التصدير والاستيراد تتم عن طريق جميع المنافذ الحدودية بين البلدين ولا توجد اية مشاكل هناك.

وبيّن انه خلال الاشهر الاربعة الاخيرة تم تصدير 2.7 مليار دولار من السلع الايرانية الى العراق بزيادة قدرها 24% قيمة و 14% وزنا مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي مشيرا الى ان هذا الكم يشهد زيادة وبشكل مستمر.

واضاف انه وخلال نفس الفترة شهد الاستيراد من العراق زيادة بمقدار 11% .

يذكر ان المستوي التجاري بين ايران والعراق يبلغ 10 مليارات دولار سنويا.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close