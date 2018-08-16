احالة ضابطين كبيرين للقضاء لاحتجازهما امرأة موصلية بكرفان ومساومتها على آلاف الدولارات

أعلنت لجنة التحقيق المركزية الدائمة يوم الخميس على إحالة ضابطين عسكريين احدهما يحمل رتبة عميد، والأخر عقيد الى القضاء لقيمهما باحتجاز نازحة من مدينة الموصل داخل “كرفان”، ومساومتها على مبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار امريكي.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، انها “حققت في قضية المواطنة (و ع ل) التي اشتكت من احتجازها في كرفان لمدة ثلاثة ايام ولم يتم تسفيرها أسوة ببقية العوائل النازحة من خط التماس في الموصل “.

وأوضحت اللجنة انها “قد وجدت بعد التحقيق واستدعاء جميع الضباط المسؤولين في فريق التدقيق المركزي المسؤول عن اغاثة العوائل النازحة ،ان العميد (ك ر م) والعقيد (م ن ع) يتحملان المسؤولية لمخالفتهما الواجبات الوظيفية ولقيامهما باحتجاز المواطنة المذكورة دونما سبب وجيه وانما لغرض مساومتها على دفع مبلغ عشرة الاف دولار”.

وتابع البيان انه “قد ثبتت تقصير الضابطين المذكورين وفق المادة 331 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وتم احالتهما وفق المادة (9/اولا) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم 22 لسنة 2016 “.

ووجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، بتشكيل لجنة دائمة تقع على عاتقها التحقيق بقضايا الفساد المالي والإداري، وعمليات الابتزاز في الوزارات والمؤسسات الأمنية في العراق.