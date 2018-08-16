استبعاد الجبوري رسميا.. بروز ثلاثة مرشحين لرئاسة برلمان العراق

كشف الناطق باسم تحالف “المحور الوطني” ليث الدليمي اليوم الأربعاء عن اسماء المرشحين لمنصب رئيس البرلمان، مبينا انه سيكون احد أعضاء البرلمان الفائزين في الانتخابات النيابية.

وأظهرت نتائج الانتخابات حصول التكتلات السنية على أكثر من 70 مقعدًا برلمانيًا في مختلف القوائم التي رشحوا عنها.

ويضم تحالف “المحور الوطني” الذي اعلن عن تشكيله امس، أكثر من 51 نائباً فائزاً في الانتخابات التشريعية التي أجريت في مايو /أيار الماضي، الذي يسعى للحصول على منصب رئاسة مجلس النواب.

وجرت العادة بعد 2003 تحصل السنة على رئاسة البرلمان، وذهاب رئاسة الحكومة لشخصية شيعية في المقابل تترأس جمهورية العراق شخصية كوردية.

وترأس دورة البرلمان المنصرمة سليم الجبوري القيادي في الحزب الاسلامي-الاخوان المسلمين- لكنه لم يفز في الانتخابات التشريعية التي جرت في ايار المضي.

وبحسب شروط التحالف الجديد بترشيح الشخصيات الفائزة فان حظوظ الجبوري برئاسة جديدة باتت معدومة.

وقال الدليمي “لن يتم تقديم مرشح لرئاسة البرلمان مالم يتم التشاور بشأنه مع الكتل الاخرى لكن مبدئيا لدينا الدكتور أسامة النجيفي وايضا محمد الحلبوسي وربما السيد طلال الزوبعي”.

وتابع “هناك آلية لعرض المرشح على الكتل الاخرى وقريبا سيحسم هذا الموضوع”.

ويطمح أعضاء التحالف، أن يلعبوا دورا رئيسياً في بناء الكتلة الأكبر خلال المرحلة المقبلة، التي من خلالها يمكنهم أن تكون لهم بصمة في تشكيل الحكومة. بحسب ما اكشفه القيادي في محمد الكربولي.

وتنتظر الأوساط السياسية في العراق مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لتبدأ بعدها مشاورات الكتل بشأن المناصب السيادية.