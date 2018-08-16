اشتباكات ليلية واستهداف منزل مدير الجوازات بتفجير بالبصرة ومطالبة بجلسة طارئة للمحافظة

اندلعت اشتباكات في ليلية الأربعاء على الخميس بين محتجين والقوات الأمنية في كلاستر ١ غرب القرنة ٢ تبعد عن ناحية عز الدين سليم ١كم في مدينة البصرة.

وسمعت أصوات اطلاقات نارية “كثيفة” في المنطقة المذكورة، فيما لم يتبين الى الان اذا ما كانت هناك خسائر بشرية بين الجانبين.

الى ذلك تعرض منزل مدير عام جوازات محافظة البصرة الى استهداف بتفجير عبوة ناسفة.

وابلغ مصدر امني بأن عبوة ناسفة انفجرت على منزل المقدم علاء في منطقة “الجباسي” في قضاء شط العرب بالبصرة.

وأضاف المصدر ان الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح سوى اضرار مادية فقط.

من جهته طالب مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة مهدي التميمي بعقد جلسة طارئة مخصصة لمناقشة أوضاع حقوق الأنسان وحركة الاحتجاجات في البصرة ووضع المعالجات الجدية والسريعة رغم تخصيص فقرة في جلسة المجلس الاعتيادية يوم ٣٠ تموز التي لم يصلنا ردا على تقرير مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة ولتجنب القادم من الأحداث

ودعا أيضا اعلان الحكومة المحلية بالأرقام مستوى الاستجابة لمطالب المتظاهرين…

وطالب أيضا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة أوضاع الاحتجاجات (وخصوصا في قضاء الشهداء.. المدينة) ونرى أن تكون بعضوية مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة.

واعلن المرصد العراقي لحقوق الانسان يوم الأربعاء عن مقتل متظاهر خلال فض اعتصام بالقوة في ناحية عز الدين سليم في البصرة.

وذكر المرصد في تغريدة على حسابه بتويتر، ان المتظاهر قتل بعد تعرضه للضرب بالهراوات أثناء فض الإعتصام على يد القوات الأمنية.

وبحسب مصادر محلية فان قوة امنية فضت اول امس الثلاثاء اعتصاما بالقوة في ناحية عز الدين سليم واستخدمت الرصاص الحي، ليتعرض احد المحتجين لاصابة بالراس توفي على اثرها امس.

وعقب الحادث وقعت مصادمات بين محتجين على مقتل المتظاهر وقوة امنية في موقع الحادث.

واضافت المصادر ان قوة امنية كبيرة وصلت لموقع الحادث وفضت الاحتجاجات والاعتصامات ومنعت التجمع.