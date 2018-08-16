الاتحاد الوطني يلوح بتغييرات على الخريطة السياسية في كوردستان

اعلنت العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني بيكرد طالباني، اليوم الأربعاء، ان قيادة الاتحاد ومؤسسة الانتخابات للاتحاد الوطني قامت بجميع التحضيرات لخوض انتخابات برلمان كوردستان، مؤكدة على ضرورة اجرء الانتخابات في موعدها المحدد في 30 ايلول المقبل.

ونقل موقع الاتحاد الوطني عن طالباني قولها ان الاتحاد الوطني مع سيادة الديمقراطية في اقليم كوردستان وان الانتخابات احدى الدعائم والاسس الرئيسية للديمقراطية في جميع الدول، وفي اطار ذلك يريد الاتحاد الوطني الكوردستاني ان تجري الانتخابات في موعدها.

وتابعت ان يوم 30 ايلول يوم هام في اقليم كوردستان وعلى المواطنين المشاركة بحماس في الانتخابات، لانه باجراء الانتخابات ستجرى تغييرات على الخريطة السياسية باقليم كوردستان.