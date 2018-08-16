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السعودية تنفي إدلاء سفيرها في موسكو باي تصريحات حول الكورد

 

نفت سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو، اليوم الخميس، إدلاء سفيرها بأي تصريحات لوسائل إعلام حول الكورد.

ونشرت السفارة على صفحتها الرسمية على “تويتر”، تأكيد السفير السعودي، رائد بن خالد قرملي، على أن “سياسيات ومواقف المملكة معروفة وواضحة ونهجها بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى”.

وكانت مواقع محلية روسية وعربية نقلت عن السفير السعودي لدى موسكو تصريحا دعا فيه كلا من تركيا وسوريا والعراق إلى احترام إرادة الشعب الكوردي ليقرر مصيره بنفسه، مضيفا “نحن بدورنا جاهزون لمد يد العون لهذا الشعب ليكون شعبا مستقلا يحكمه أبناؤه”.

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