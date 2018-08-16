العبادي: يجب إيجاد بدائل عن النفط لرفد الموازنة

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأربعاء، ضرورة إنجاح مشروع الإعمار والبناء في البلد وإيجاد بدائل عن النفط ترفد الموازنة. وقال العبادي في كلمة له في مؤتمر تنمية الاقتصاد العراقي الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن”العراق يسعى إلى مزيد من التعاون مع جميع الدول على وفق المصالح المشتركة التي من شأنها دعم جهود التنمية وخلق فرص العمل والاستثمارات وتنمية الاقتصاد في البلد”.

وأشار إلى أن”مطالب المواطنين في المحافظات تتم الاستجابة لها من خلال لجنة الإعمار والخدمات التي شُكلت للنظر بهذه الطلبات وتنفيذها”.

وشدد رئيس الوزراء على”ضرورة إيجاد بدائل للنفط وعدم الاعتماد عليه بشكل كلّي لتلافي المشاكل التي قد تواجه البلد”، مؤكداً”وجود خطط جديدة لإيجاد إيرادات بديلة للنفط وكذلك الاستفادة من الغاز المصاحب الذي كان يُحرق”.

وأوضح العبادي أن”مشاريع التنمية المستدامة هي من تستطيع توفير فرص العمل وتقضي على البطالة ونحن نسير بهذا الأمر”.

وفي سياق آخر، وجّه رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأربعاء، تشكيل لجنة دائمة للتحقيق بقضايا الفساد المالي والإداري في الوزارات والمؤسسات الأمنية.

وقالت اللجنة التحقيقية المركزية الدائمة، في بيان تلقته (المدى) إن”العبادي وجّه تشكيل لجنة تتولى مهمة التحقيق مع منتسبي الوزارات والأجهزة الأمنية، المتهمين بقضايا فساد وابتزاز ضد المواطنين”.

وأضاف البيان إن”هذا التوجيه يأتي استجابة لكل الشكاوى والتجاوزات التي يخبر عنها المواطنون”.

وفي السابع من آب الجاري، أحال العبادي وزراء سابقين ومسؤولين كباراً إلى التحقيق للاشتباه بتورطهم في فساد بشأن عقود تشييد أبنية مدرسية.

واحتل العراق، المركز 169 بين 180 دولة، على مؤشر الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية.

ويأتي القرار وسط احتجاجات عارمة تشهدها مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد، ذات الأكثرية الشيعية، منذ أكثر من شهر.

ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات العامة، مثل الكهرباء والماء، وتوفير فرص العمل، إضافة إلى محاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة.