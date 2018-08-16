العراق يحافظ على مركزه بالتصنيف الدولي وفرنسا تقفز للصدارة

حافظ منتخب العراق لكرة القدم، اليوم الخميس، على مركزه في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

وبموجب التصنيف الصادر اليوم فقد جاء المنتخب العراقي في المركز 89 برصيد 1274 نقطة، وهو نفس التصنيف السابق، الصادر في حزيران الماضي.

واحتل المنتخب العراقي المركز الـ11 آسيوياً، خلف منتخبات ايران واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وسوريا والصين والإمارات ولبنان وعمان.

من جانبه، تمكن المنتخب الفرنسي من انتزاع صدارة التصنيف من نظيره الالماني برصيد 1726 نقطة، وجاءت بلجيكا في المركز الثاني برصيد 1723 نقطة، ثم البرازيل في المركز الثالث برصيد 1657 نقطة.