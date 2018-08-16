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القضاء في كوردستان يردُّ دعوى لنجم الدين كريم ضد برلماني في التغيير

ردّت المحكمة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الأربعاء دعوى قضائية رفعها محافظ كركوك المقال من قبل الحكومة الاتحادية نجم الدين كريم ضد عضو برلمان الإقليم عن كتلة حركة التغيير علي حمه صالح.

وكان كريم قد رفع مطلع شهر نيسان/ابريل الماضي دعوى قضائية ضد حمه صالح بتهمة تشهير الأخير بالاول.

وقال حمه صالح في حينها ببيان له “بعد اعلاننا بان 50 مليون دولار من المبالغ المخصصة للمشاريع في كركوك لم يتم صرفها، وايداعها في حساب محافظ كركوك في بنك كوردستان الأهلي فان كريم رفع علينا دعوى قضائية بتهمة التشهير يطالب فيها تعويضا بمبلغ قدره مليار دينار عراقي”.

وابدى البرلماني استعداده للمثول امام القضاء في تلك القضية وانه “يمتلك ادلة ووثائق للرد عليها وتثبت ادعاءاته”.

وقال حمه صالح للصحفيين اليوم من امام مبنى المحكمة في أربيل، انه “وبسبب الحديث عن إيداع مبالغ مالية من نفط كركوك في بنك إقليم كوردستان في حساب كريم الشخصي تم رفع دعوى قضائية ضد الأول غير ان المحكمة قد ردتها لتوفر وثائق وادلة كاملة لديها عن هذا الموضوع تدين كريم”.

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