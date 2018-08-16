المؤبد لثلاثة مدانين بينهم صانع “السبح المفخخة” في العراق

قضت المحكمة الجنائية المركزية بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين بتقديم الدعم اللوجستي لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن “المحكمة الجنائية المركزية التابعة لرئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية نظرت دعاوى ثلاثة إرهابيين بعد ان اعترفوا بتقديم الدعم اللوجستي لتنظيم داعش الارهابي”.

وأشار بيرقدار إلى أن “المتهم الاول كان مسؤولا لتدريب احد افواج التنظيم فيما كان عمل المتهم الثاني الاستيلاء على اموال منتسبي الاجهزة الأمنية وتسليمها الى التنظيم”، مبينا ان “المتهم الثالث كان مسؤولا عن صناعة ما يسمى (السبح المفخخة)”، لافتا إلى أن الحكم جاء استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.