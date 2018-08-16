المفوضية العليا لحقوق الإنسان تتفق مع حكومة كوردستان على فتح مكتب باربيل

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن اتفاقها مع حكومة اقليم كوردستان، بشأن فتح مكتب اقليمي للمفوضية في اربيل.

وجاء في بيان لوفد المفوضية ان “المفوضية اتفقت مع حكومة اقليم كوردستان متمثلة بوزير الداخلية في حكومة الاقليم كريم سنجاري، ومحافظ اربيل نوزاد هادي على فتح مكتب اقليمي للمفوضية في اربيل”.

واضاف ان “ذلك جاء تطبيقا للمادة ( ٢/ ثانياً) من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم ( ٥٣) لسنة ٢٠٠٨ المعدل، لغرض تحقيق اهداف المفوضية الموسومة في القانون المذكور وشمولها لكافة المواطنين على ارض الوطن من اقصى شماله لاقصى جنوبه”.

واشار البيان الى أن المذكرة تتضمن المبادئ الرئيسية التي تعنى بواقع حقوق الانسان والتي من أهمها قيام المفوضية بتدريب القوات الامنية في وزارة الداخلية في الاقليم والمحافظة على كيفية التعامل والتعاطي مع المواطنين بما يضمن التطبيق الأمثل للمعايير الدولية والقوانين المحلية وفقاً للمتغيرات الحالية على الساحة العراقية.

وتابع ان “الاتفاق يُمكن المفوضية من كتابة التقارير عن واقع حقوق الانسان وشموليتها لمحافظات الاقليم وتمكين فرق الرصد من اداء مهامها على افضل واتم وجه، فضلا عن أمور اخرى تتعلق بالنازحين من محافظات العراق الى اقليم كوردستان”.

واشار البيان الى ان الوفد تمثل برئاسة رئيس المفوضية عقيل جاسم المنصوري الموسوي وعضوية كل من المفوضين مشرق ناجي وزيدان خلف وهيمن رشيد وثامر ياسين وعامر بولص.