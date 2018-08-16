النقل تعتزم ربط الزوراء بالخطوط الجوية وتكشف عن ميزانيته

أفادت وزارة النقل، اليوم الخميس، بأنها خصصت ميزانية لنادي الزوراء الرياضي، مشيرة الى انها تدرس تحويل ارتباطه.

وقالت الوزارة في بيان ان الوزير كاظم فنجان الحمامي عقد اجتماعاً مع نائب رئيس نادي الزوراء الرياضي مقصود عبد الغني والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة دعم النادي خلال البطولات الدولية المقبلة.

وأوضح الحمامي ان “وزارة النقل سباقة بدعم الرياضة العراقية ولا تتحيز لاي نادي من خلال التخفيضات ودعمها المالي”.

وأكد انه “تم تخصيص مليارين دينار من ميزانية الوزارة لدعم نادي الزوراء وكذلك خصم 50‌‎% على تذاكر الطيران لجميع اعضاء الفريق خلال المعسكرات التدريبية الخارجية التي يجريها النادي استعدادا لبطولة اسيا للاندية”.

ولفت الى ان “الوزارة تدرس امكانية مضاعفة المبلغ الى اربعة مليارات دينار ونصف المليار، وكذلك تحويل ارتباط نادي الزوراء من السكك العراقية الى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية”، مشيرا الى ان “هذه الفكرة قيد النقاش والوزارة ستطرحها امام هيئة الرأي للنظر بهذا المقترح”.

يشار الى ان فريق الزوراء احرز لقب دوري الكرة العراقي في الموسم الماضي 2017-2018.